Das Modell zwischen dem 275 GTB Berlinetta, dessen Fahrgestell er teilte, und dem etwas gesetzteren 330 2+2 Coupé, von dem es das V12-Triebwerk mit vier Litern Hubraum übernahm, trug die Bezeichnung 330 GTC. Der Wagen wurde im Jahre 1966 im Rahmen der Autoshow in Paris präsentiert und war umgehend ein Erfolg: Pininfarinas extrem elegant gestaltete Karosserie orientierte sich an der Front des 500 Superfast und am Heck des 275 GTS. Der 330 GTC wurde bis Ende 1968 rund 600 Mal gefertigt.