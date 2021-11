Wie bei den vorangegangenen Modellen, dem 308 GTB und dem 308 GTBi, so war auch für den Quattrovalvole eine Version mit Targa-Dach im Angebot: der 308 GTS Quattrovalvole. Diese Version ist leicht am abnehmbaren Dach sowie den mit Paneelen verdeckten hinteren Fenstern zu erkennen. Beide Quattrovalvole-Modelle konnte man auch an dem überarbeiteten Kühlergrill und den Stoßstangen, aber auch an den Luftauslässen an der Frontlippe und den neuen Außenspiegeln mit kleinen Ferrari-Plaketten erkennen.