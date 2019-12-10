Ferrari logo
Ferrari logo

    Ferrari 250 Testa Rossa Competizione / 335

    Der einzige Ferrari 250 Testa Rossa Competizione / 355 wurde auf Fahrgestellnummer 0744 (ex-312 S – Chassisdesigntyp 524) gebaut. Er hatte ein Typ 141-Triebwerk mit zwei obenliegenden Nockenwellen, der im 412 MI Rennwagen bei den 500 Meilen von Monza am 29. Juni 1958 eingesetzt wurde. Fälschlicherweise ist der Wagen auch als 412 MI bekannt. Im September 1958 wurde er an John von Neumanns „Ferrari of California“ verkauft, woraufhin der Wagen vor allem in Kalifornien an Rennen teilnahm. Regelmäßige Fahrer waren Phil Hill und Richie Ginther, doch auch von Neumann fuhr ihn bei Gelegenheit selbst.

    • V12
      Motor
    • 4023.32 ccm
      Gesamthubraum
    • 318 kW
      Höchstleistung bei 8000 U/min
    • 335.27 ccm
      Hubraum pro Zylinder
    • TypVorne, längs, 60° V12
    • Bohrung und Hub77 x 72mm
    • Hubraum pro Zylinder335.27ccm
    • Gesamthubraum4023.32ccm
    • Kompressionsverhältnis9.9 : 1
    • Höchstleistung318 kW (432 hp) bei 8000 U/Min
    • Spezifische Leistung107PS/l
    • Maximales Drehmoment-
    • VentiltriebDoppelte obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe mit zwei Ventilen pro Zylinder
    • Benzinversorgungsechs Weber 42 DCN Vergaser
    • ZündungDoppelzündkerzen pro Zylinder, zwei Spulen
    • SchmierungTrockensumpf
    • KupplungMehrscheiben
    • RahmenStahlrohr
    • VorderradaufhängungEinzelradaufhängung
    • Hinterradaufhängungde Dion, Doppelradiusstangen, Blattfedern quer, hydraulische Dämpfung
    • BremsenTrommeln
    • Antrieb4 Gänge + Rückwärtsgang
    • LenkungSchneckenlenkung
    • Fassungsvermögen Tank196 Liter
    • Räder (vorne)6.00 x 16
    • Räder (hinten)7.00 x 16
    • TypZweisitzer-spider
    • Länge-
    • Breite-
    • Höhe-
    • Radstand2350mm
    • Spurweite vorne1328mm
    • Spurweite hinten1310mm
    • Trockengewicht-
    • Höchstgeschwindigkeit-
    • Beschleunigung 0-100-
    • 0-400 m-
    • 0-1000 m-