Hier handelte es sich um die Touring-Version des 195 S mit einem stärkeren und gleichzeitig flexibleren Triebwerk, was es Kunden, die Höchstleistungswagen nicht gewohnt waren, einfacher machte das Fahrzeug zu beherrschen. Touring, Ghia und Ghia Aigle (die ersten ausländischen Karosseriebauer, die Interesse an Ferrari anmeldeten) schufen eine Reihe verschiedener Versionen, von denen sich einige in GT-Wettbewerben als erfolgreich bewiesen. Die beliebteste Version dieses Modells war jedoch jene von Vignale, der einige atemberaubende Coupés für die exklusivsten Kunden des Hauses personalisierte.