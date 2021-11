Das Typ 166 Triebwerk brachte eine Palette an Rennsportwagen und Einsitzern hervor. Der 166 Sport stellte in gewissem Sinne die Schnittmenge der beiden Kategorien dar, wie es auch im Ferrari Katalog beschrieben wurde. So konnte es in internationalen Rennen (daher der Name Inter) für Zwei- und Einsitzer-Rennwagen eingesetzt werden. Dies war dank der Tatsache möglich, dass die Scheinwerfer und Kotflügel je nach Anforderungen der Reglements angebracht respektive abgenommen werden konnten.