S T R O M

Entdecken Sie, wie der Ferrari Plug-in-Hybrid mit einem System, das die Leistung unter allen Bedingungen verbessert, Effizienz und Leistung auf eine neue Stufe stellt. Gehen Sie zu den Tutorials, um den Abschnitt über das Energiemanagement des SF90 XX Stradale und des SF90 XX Spider aufzurufen.