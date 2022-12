SCHNEEMOBIL-ABENTEUER

Steigen Sie an Bord der allerneuesten „Polaris“- Schneemobile (150 PS, 0-100 km/h in 3 Sekunden) für ein Abenteuer durch den Schnee. In Begleitung eines qualifizierten Führers fahren Sie über zugefrorene Seen, durch Wälder und über Hügel in der Gegend von Arjeplog, wo Sie zweifellos auf Hirsche und Elche stoßen werden, während Sie den aufregenden Nervenkitzel genießen.