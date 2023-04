Ja, sofern die MyFerrari Connect-Dienste aktiviert wurden, werden diese Informationen verwendet, um den Standort des Fahrzeugs und die MyDrive Statistics bereitzustellen. Wir werden Ihre Daten keinesfalls an Dritte weitergeben, außer an die Anbieter der MyFerrari Connect-Dienste und Ihren Händler. Ausnahme gilt bei spezifischen Behördenanfragen oder gesetzliche Vorgaben. Alternativ können Sie die Übertragung der Positionsdaten Ihres Fahrzeugs jederzeit deaktivieren. Aktivieren Sie dazu den Datenschutzmodus in der MyFerrari App über das Menü „MyFerrari Connect Settings“. Folglich können Sie keine Dienste in Anspruch nehmen, für die GPS-Daten erforderlich sind.