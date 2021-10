Das neue Antriebslayout mit längs montiertem Triebwerk und quer montiertem Getriebe, wie es zum ersten Mal in dem Modellen 348 TB und TS eingesetzt wurde, kam auch in der Cabriolet-Ausführung des Mondial zum Einsatz. Diese neue Lösung sorgte für mehr Platz im Inneren des Wagens in all seinen Ausführungen und das Interieur war somit komplett neu entworfen worden, um Ergonomie und Komfort zu verbessern.