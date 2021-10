DAS BISHER EHRGEIZIGSTE PROJEKT VON FERRARI

Das neue Modell bringt die beste jemals von einem Ferrari Serienfahrzeug erzielte Leistung und ist mit fortschrittlichsten und innovativsten technischen Lösungen ausgestattet, die in Zukunft auch in die übrige Ferrari-Modellpalette Eingang finden werden.

Der LaFerrari ist der erste Ferrari in Serienproduktion, der mit dem aus dem Formel 1 stammenden Hybridsystem – dem so genannten HY-KERS - ausgestattet ist. Dieses System verbindet einen Elektromotor mit einer Leistung von 150 PS mit dem stärksten bisher jemals in einem V12 Ferrari eingesetzten Triebwerk mit 800 PS bei 9.000 U/min.