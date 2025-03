Akkreditierung und Mittagessen im Hotel Villa Le Fontanelle

Bei Ihrer Ankunft im Hotel Villa Le Fontanelle erhalten Sie Ihre Akkreditierung und werden herzlich zu Ihrem toskanischen Abenteuer begrüßt. Dieses Luxushotel – untergebracht in einem Gebäude, das einst der Familie der Medici gehörte – bietet eine intime Atmosphäre und einen atemberaubenden Blick auf Florenz und die umliegende Landschaft.

Panorama-Straßentour

Besuch und Kaffeepause in der Azienda Agricola Buonamici

Verkosten Sie feinstes Bio-Olivenöl extra vergine bei Buonamici in der malerischen Gegend von Montebeni in Fiesole. Seit 1991 verbindet dieses geschätzte Unternehmen Tradition mit Innovation und verwandelt in seiner hochmodernen Mühle die besten Oliven in „flüssiges Gold“. Während Ihres Besuchs können Sie einen Einblick in das Sortiment der Bioprodukte des Gutes gewinnen, darunter Gourmet-Saucen und Kosmetika.

Panorama-Straßentour

Check-in und Entspannung im Pieve Aldina

Willkommensdinner im Pieve Aldina

Zelebrieren Sie die reichhaltigen Aromen der Toskana mit einem eleganten Gourmet-Erlebnis im Pieve Aldina.

Das kulinarische Angebot des Anwesens, bei dem jedes Gericht aus den frischesten Zutaten der Region zubereitet wird, ist eine Hommage an die reichen und zugleich bescheidenen Wurzeln der toskanischen Küche. Die verschiedenen Kreationen bringen die authentischen Aromen der Region bestens zur Geltung und schaffen eine einladende Wärme – für ein elegantes und unvergessliches Gourmeterlebnis.