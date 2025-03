Das Palacio Arriluce Hotel befindet sich in einem atemberaubenden Schloss aus dem 19. Jahrhundert mit Blick auf die sanften Wellen des Golfs von Biskaya in der Küstenstadt Getxo in der Nähe von Bilbao. Ein außergewöhnliches Refugium, an dem Geschichte und Eleganz auf modernen Luxus treffen. Die sorgfältig erhaltenen Innenräume zeugen von der großartigen Vergangenheit des Hauses. Jedes der liebevoll eingerichteten Zimmer bietet höchsten Komfort und einen spektakulären Blick auf die Küste und die wunderschöne umliegende Landschaft. Genießen Sie exquisite kulinarische Erlebnisse mit den frischesten Zutaten aus der Region, entspannen Sie auf der sonnenverwöhnten Terrasse oder lassen Sie im Wellnessbereich die Seele baumeln. Palacio Arriluce bietet eine perfekte Balance zwischen Tradition, Komfort und moderner Eleganz.