Der Ferrari Amalfi definiert dabei den Begriff moderner Sportlichkeit neu.
Ferrari Amalfi: Echt und sportlich
Harmonie zwischen Eleganz, Kraft und Reaktion
Eine neue Designsprache
Das Karosseriedesign des Ferrari Amalfi ist von einer schlanken, monolithischen „Speedform“ inspiriert, die ihm eine starke und dynamische Identität verleiht. Ein minimalistischer Ansatz, der eine skulpturale und raffinierte Karosserie definiert.
Der Ferrari Amalfi umhüllt sowohl Pilot als auch Beifahrer
Das klare, moderne Interieurdesign steigert das Fahrvergnügen. Ein neuer zentraler 10,25-Zoll-Touchscreen ergänzt das 15,6-Zoll-Kombiinstrument und das 8-Zoll-Beifahrerdisplay.
Leistung trifft auf absolute Präzision
Pure Sportlichkeit im Dienst der Leistung
Twin-Turbo-V8 von Ferrari mit noch mehr Leistung
Die neue Motorsteuerung, das hochentwickelte Turboladermanagement und die neuen Drucksensoren verhelfen dem Twin-Turbo-V8 zu einer maximalen Leistung von 471 kW/640 PS. Er ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,3 Sekunden.
Der bewegliche Flügel ist harmonisch in das Heckdesign integriert
Zur aktiven Aerodynamik trägt entscheidend der Heckflügel bei, der automatisch drei Positionen einnehmen kann: Low Drag (LD), Medium Downforce (MD) und High Downforce (HD). Die letzte Stellung erzeugt 110 kg Abtrieb bei 250 km/h.
Kontrolle und Reaktion im Einklang
Fahren als Fortsetzung des Denkens
Fahrspaß und Vielseitigkeit vereint
Das Fahrverhalten des Ferrari Amalfi ist präzise, reaktionsschnell und fesselnd. Das fortschrittliche Bremssystem wird durch eine neue Kalibrierung der elektrischen Servolenkung ergänzt, die die Grip-Einschätzung der 20-Zoll-Räder um 10 % beschleunigt.