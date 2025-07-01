Twin-Turbo-V8 von Ferrari mit noch mehr Leistung

Die neue Motorsteuerung, das hochentwickelte Turboladermanagement und die neuen Drucksensoren verhelfen dem Twin-Turbo-V8 zu einer maximalen Leistung von 471 kW/640 PS. Er ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 3,3 Sekunden.