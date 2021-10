In der Saison 2006 debütierte der atemberaubende Ferrari F430 GTC. Der Wagen wurde von der Corse Clienti Abteilung in Maranello in Zusammenarbeit mit Michelotto Automobili basierend auf dem ausgezeichneten F430 Berlinetta Straßensportwagen entwickelt und dominierte von Beginn an in seiner Klasse.