Der F333 SP war Ferraris Rückkehr in die Sport-Prototyp-Rennen, in der die Marke einst ihren Ruf aufgebaut hatte. Der Wagen wurde gefertigt, um den Kunden des Hauses die Möglichkeit zu geben an den Sport-Prototyp Rennen teilzunehmen. Das erste dieser Rennen für den F33w SP war die American IMSA Championship. Der starke V12-Motor und das fortschrittliche Chassis verhalfen dem Wagen zu einer langen und erfolgreichen Karriere auf den bedeutendsten Rennstrecken in aller Welt.