    ELETTRICA

    Aus 78 Jahren Rennsporttradition entsteht der erste vollelektrische Ferrari. Entwickelt für pure Leistung, absolute Präzision und das authentische Fahrgefühl eines echten Sportwagens.

    Technische Exzellenz in jedem Detail
    SchrittfürSchrittnimmtdieAnatomiederInnovationGestaltan.

    Pure Kraft

    Die vollständig von Ferrari entwickelte Vorderachse hat eine Leistung von 210 kW mit einem Wirkungsgrad von 93 % bei maximaler Leistung und einer Leistungsdichte von 3,23 kW/kg. Das System Disconnect schaltet nahtlos auf Hinterradantrieb um und maximiert so dessen Effizienz.

    Ein neuer Herzschlag

    Durch die Weiterentwicklung der Technologie über alle Grenzen hinaus bieten die Permanentmagnet-Synchronmotoren eine außergewöhnliche Drehmoment- und Leistungsdichte, dank eines Designs, das aus dem Motorsport stammt, mit optimierten Geometrien und hochleistungsfähigen Materialien.

    Die Technologie der Elektromotoren

    Vier unabhängige Motoren teilen sich dieselbe fortschrittliche Architektur und garantieren eine sofortige Reaktion und vollständige Kontrolle über jedes Rad.

    Von der Formel 1 inspirierte Innovation

    Der Rotor nutzt eine Halbach-Array-Konfiguration, die aus der Formel 1 stammt und erstmals in einem Sportwagen zum Einsatz kommt. Dadurch wird die Drehmomentdichte maximiert und das Gesamtgewicht reduziert.

    Technische Daten

    Die vollständig von Ferrari entwickelten Elektromotoren sind das Ergebnis einer Kombination aus hochwertigen Materialien und innovativer Architektur.

    25,5k rpm
    rear, High
    rotational speed
    30k rpm
    front, High
    rotational speed
    310kW
    rear
    Peak power
    105kW
    front
    Peak power
    Eine skulpturale Struktur
    Das erste Ferrari-Chassis mit 75% recyceltem Aluminium. Entwickelt mit Effizienz, Nachhaltigkeit und kompromissloser technischer Präzision.
    MaximaleMaximale
    Maximale Leichtigkeit

    Das vollständig in Maranello montierte System aus Batterie und Chassis mit 880 V bietet eine Energiedichte von 195 Wh/kg, kombiniert mit einem niedrigen Schwerpunkt für optimale Balance.

    Anordnung der Batterie

    85% der Module sind im Unterboden zwischen den beiden Achsen integriert, die restlichen 15 % unter dem Rücksitz.

    Housing

    Im Chassis untergebracht für optimalen Schutz bei einem Seitenaufprall.

    Herausnehmbarer Akku

    Er kann bei Bedarf ausgebaut und repariert werden, ohne Bauteile zu beschädigen.

    Cooling plate

    Die Kühlplatte schützt vor vertikalen Stößen von unten und hält die Temperatur in den Zellen konstant.

    Batterieleistung

    Dank ihrer Fähigkeit, bis zu einem halben Megawatt Leistung aufzunehmen, garantiert die Batterie die Leistung eines Sportwagens ohne thermische Kompromisse, Runde für Runde.

    Die fortschrittliche Chemie der Zellen und ein ausgeklügeltes Wärmemanagementsystem gewährleisten eine lange Lebensdauer, hohe Energiedichte und konstante Leistung auch unter längerer Belastung.
    Entwickelt, um das Gleichgewicht zu gewährleisten
    Die erste Hinterachse von Ferrari mit separatem Unterrahmen, die Geräusche und Vibrationen (NVH) reduziert und die Steifigkeit des Chassis aufrechterhält, dank des größten einteiligen Hohlgusses der Baureihe, der für Robustheit und Leichtigkeit sorgt.
    Hinterachse
    Mit 4,80 kW/kg und einem Wirkungsgrad von 93% bei maximaler Leistung verwandelt die Hinterachse das elektrische Drehmoment augenblicklich in puren Ferrari-Fahrspaß.
    Engineering

    Die Buchsen der Hinterachse sind optimiert, um Vibrationen und Geräusche (NVH) zu reduzieren, ohne die für ein Ferrari-Chassis typische Kurvensteifigkeit zu beeinträchtigen.

    620kW
    Höchstleistung
    Fahrkomfort
    Aufhängungssystem
    Dank des niedrigeren Schwerpunkts und eines reduzierten polaren Trägheitsmoments benötigen die Aufhängungen weniger aktive Kräfte, um die Kurvenlasten auf allen vier Rädern auszugleichen.
    Dynamische Leistungen

    Die Kugelumlaufspindel hat eine um 20 % erhöhte Steigung und kann vertikale Stöße besser absorbieren und kontrollieren.

    Komfort

    Die zweite Generation der aktiven Aufhängungen von Ferrari vereint den Komfort eines Sportwagens mit präzisem Fahrverhalten.

    Präzision
    in Bewegung
    Präzision in Bewegung
    Eine Komposition aus Technik und Design, die sich wie ein einziger Körper bewegt.
    Vorderachse
    Dank des integrierten Wechselrichters erhalten beide Frontmotoren ihre Leistung mit einer sofortigen und präzisen Reaktion.
    Elektromotor
    Vier unabhängige Motoren sorgen für sofortiges Drehmoment mit einer beispiellosen Kontrolle.
    Batterie
    Ein 880-Volt-System, das sich durch hohe Energiedichte und optimale Gewichtsverteilung auszeichnet.
    Aufhängungen
    Die aktiven Aufhängungen verbinden den Komfort eines Sportwagens mit der Präzision der Fahrt auf der Rennstrecke.
    Vorderachse
    In der Vorderachse sind zwei Motoren integriert, die für eine gleichmäßige Beschleunigung und präzise Kontrolle sorgen.
    Aufhängungen
    Powerpack
    Batterie
    Chassis
    Technische Daten
    Ein Antrieb, der so beeindruckend ist wie nie zuvor. Der erste elektrische Ferrari setzt neue Maßstäbe in Sachen Innovation.
    2,5s
    0-100 km/h
    310km/h
    Höchstgeschwindigkeit
    >1000cv
    in boost mode, Power
    >530km
    Range
    Die Emotionen gehen weiter.
    Machen Sie sich bereit, die nächste Phase zu entdecken.