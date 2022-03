Um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden, die nicht nach Italien kommen können, um an den Kursen teilzunehmen, gibt es die Möglichkeit, einen Pilotkurs überall auf der Welt zu organisieren. Die Kurse sind in zwei Stufen gegliedert, von denen die eine auf die andere vorbereitet: Stufe 1 und Stufe 2. Für diese Kurse werden Autos aus dem Vertriebsnetz und von Kunden verwendet. Die Organisation der Kurse muss beim Büro für Fahrerkurse im Werk Maranello angefordert werden, indem man sich an folgende Adresse wendet: ilaria.caradonna@ferrari.com.