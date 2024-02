Der Gipfel der Eleganz

St. Moritz ist ein nobler Ferienort, wo Luxus, Raffinesse und Prestige in eine stimmungsvolle Winterlandschaft eingebettet sind. Hier findet auch The I.C.E. statt, der Concours d'Elegance, an dem einige der einflussreichsten Autos der Geschichte teilnehmen. Mit der Teilnahme am Kurs Ferrari Classiche St. Moritz haben Sie auch Zugang zu The I.C.E.