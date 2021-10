Eine Weiterentwicklung des 750 Monza: der 860 Monza hatte einen größeren Hubraum (3.431 ccm) des Vierzylindermotors bevor die neuen V12-Triebwerke eingeführt wurden. Nach einem etwas mageren Debüt bei der Tourist Trophy wurde der Wagen in die USA geschickt, wo Phil Hill in Nassau mit ihm gewann. Eine verbesserte Version, mit Collins und Musso am Steuer, holte ich bei der Mille Miglia die Ränge zwei und drei hinter dem neuen 290 MM. Mit dem 860 Monza endete die Ära der Vierzylindermotoren und es begann die Zeit, in der sich das Unternehmen wieder auf die V12-Triebwerke konzentrierte.