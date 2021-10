Der Reihenvierzylinder Ferrari-Motor begann seine Karriere im Jahr 1950 in der Formel 2. Dieses Triebwerk war perfekt für kurvige und schnelle Rennstrecke geeignet. Somit beschloss man die gemachten Erfahrungen in die Sportwagen zu transferieren. Tests wurden auf einem 250 MM-Fahrgestell durchgeführt und die Ergebnisse waren sehr ermutigend. Das auf 3.000 ccm aufgebohrte Triebwerk debütierte dann im 735 S und stellte sein Können vom ersten Augenblick an auf der Rennstrecke von Senigallia unter Beweis. Die folgenden Rennen bestätigten die gemachte Erfahrung und man beschloss das Triebwerk weiterzuentwickeln.