Hohe Drehmomente wurden auf den kurvenreichen Strecken der Can Am Rennserie benötigt, weshalb Ferrari einen Wagen fertigte, dessen Triebwerk das wohl größte im Bereich der 7-Liter-Triebwerke war. Dieses Einzelstück basierte auf einem modifizierten 512 M, der im Werk mit einem neuen Triebwerk ausgestattet wurde. Der Wagen gewann auf Anhieb sein Debüt im Imola Interserie Rennen am 2. Mai 1971 mit Merzario am Steuer. Andretti fuhr den Wagen später in der American Rennserie in Watkins Glen, wo er sich einen vierten Rang sicherte.