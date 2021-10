Der große Lampredi Motor wurde zum ersten Mal im 275 S eingesetzt und hatte einen Hubraum von 3.322 ccm. Zwei Modelle wurden mit Touring Barchetta-Karosserien gefertigt und nahmen an der Mille Miglia im April 1950 teil.

Im Rennen hatten die beiden Wagen jedoch Probleme mit dem Antrieb aufgrund des sehr starken Triebwerks. Der Motor stellte aber umgehend sein Potential unter Beweis, als er in einem F1-Rennwagen montiert wurde, für den er ursprünglich auch geplant war. So holte sich Ascari beim Belgischen GP am 18. Juni des gleichen Jahres umgehend Rang fünf.