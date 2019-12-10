Der einzige Ferrari 250 Testa Rossa Competizione / 355 wurde auf Fahrgestellnummer 0744 (ex-312 S – Chassisdesigntyp 524) gebaut. Er hatte ein Typ 141-Triebwerk mit zwei obenliegenden Nockenwellen, der im 412 MI Rennwagen bei den 500 Meilen von Monza am 29. Juni 1958 eingesetzt wurde. Fälschlicherweise ist der Wagen auch als 412 MI bekannt. Im September 1958 wurde er an John von Neumanns „Ferrari of California“ verkauft, woraufhin der Wagen vor allem in Kalifornien an Rennen teilnahm. Regelmäßige Fahrer waren Phil Hill und Richie Ginther, doch auch von Neumann fuhr ihn bei Gelegenheit selbst.