Turbolader hatten mittlerweile ihren festen Platz in der Formel 1 gefunden und die auf den Rennstrecken gesammelten Erfahrungen wurden in der Serienproduktion mit dem 208 GTB Turbo umgesetzt. Dieser Wagen wurde im Jahre 1982 im Rahmen der Motorshow in Turin präsentiert. Er hatte einen V8-Motor mit 2 Litern Hubraum und der Leistungsschub veränderte den gesamten Charakter des Wagens, so unter anderem auch die Beschleunigung, die zuvor bei einem Wagen mit diesem Hubraum undenkbar erschien.