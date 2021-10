Dies war der erste Wagen, der eine Ferrari-Plakette trug. Das V12-Triebwerk wurde von Gioacchino Colombo unter Mitwirkung von Giuseppe Busso und Luigi Bazzi entwickelt. Sport und Rennversionen des 125 S wurden mit unterschiedlichen Karosserien gebaut, obwohl das Chassis prinzipiell identisch war.

Der 125 S debütierte auf der Rennstrecke von Piacenza und war, so sagte es Enzo Ferrari selbst, “ein vielversprechender Fehlschlag”. Franco Cortese musste, als er das Rennen anführte, aufgrund eines Problems mit der Benzinpumpe, aufgeben. In den kommenden vier Monaten nahm der 125 S an 13 Rennen teil, von denen er sechs gewinnen konnte.