ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER WEBSEITE UND VERHALTENSKODEX

Vorbehaltlich aller Rechte, die den Benutzern gemäß anderen innerstaatlichen oder internationalen Rechtsnormen zustehen, unterliegen die allgemeinen Nutzungsbedingungen der Webseite und der Verhaltenskodex dem italienischen Recht und werden diesem gemäß ausgelegt (ausgenommen seiner Bestimmungen über Rechtskonflikte im internationalen Privatrecht), einschließlich aller Streitigkeiten in Bezug auf das Bestehen, die Gültigkeit und Wirksamkeit der allgemeinen Bedingungen, des Verhaltenskodex und aller anderen Vereinbarungen, die auf diese verweisen. (CONSUMER RELATIONS SIND DURCH DAS ROM 1 ABKOMMEN (593/2008) GEREGELT, IM DEM ES HEISST: (I) DASS DAS GELTENDE RECHT, IM FALLE DES MANGELS AN WAHLFREIHEIT, DAS DES GEWOHNHEITSMÄSSIGEN WOHNSITZES DES KONSUMENTEN IST. (II) DASS DIE WAHL DES GELTENDEN RECHTS, UND DABEI NICHT DAS DES GEWOHNHEITSMÄSSIGEN WOHNSITZES DES KONSUMENTEN, NUR DANN ANWENDBAR IST, FALLS DIESES DEM KONSUMENTEN NICHT DIE RECHTE ABSPRICHT, DIE ER/SIE IN ANSPRUCH HÄTTE NEHMEN KÖNNEN, WÄRE JENES RECHT, DASS IM FALLE DES MANGELS AN WAHLFREIHEIT SOWIE BETREFF DER GESETZE SEINES/IHRES LANDES DES WOHNSITZES ANGEWENDET WORDEN WÄRE. DER KONSUMENTENKODEX LEGT EBENFALLS FEST, DASS BESTIMMUNGEN BETREFFEND DER WAHL VON NICHT-EU-GESETZTEN, WELCHE DEN KONSUMENTEN DEN DURCH DIE DIREKTIVE 93/13/EEC ZUGESPROCHENEN SCHUTZ ENTZIEHEN WÜRDEN, NICHTIG SIND.)

Im Rahmen der oben genannten Bestimmungen ist für alle hinsichtlich dieser Nutzungsbedingungen, des Verhaltenskodex sowie aller anderen Vereinbarungen, die auf diese verweisen, entstehenden Streitigkeiten das Gericht Modena zuständig.

Kraft der Anwendung des italienischen Rechts hat bei eventuellen Streitigkeiten in Bezug auf die Auslegung zwischen der Fassung in italienischer und der in deutscher Sprache dieser allgemeinen Bedingungen die italienische Fassung Vorrang.