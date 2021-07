Der SF90 Spider verfügt über eine Plug-in-Hybrid-Architektur. Das Antriebssystem besteht aus dem Verbrennungsmotor sowie zwei Elektromotoren vorne, die zusammen das RAC-e-System (Cornering Angle Regulator, Electric) bilden, und einem weiteren hinten. Dieser stammt aus der Formel 1 und ist nach einer F1-Innovation von Ferrari benannt, dem MGUK (Motor Generator Unit, Kinetic). Die Synergie zwischen dem Verbrennungsmotor und den Elektromotoren bringt eine maximale Leistung von 1.000 PS auf die Straße. Damit steht der SF90 Spider nicht nur in seiner Kategorie sondern auch der in Maranello Produktpalette unangefochten an der Spitze.