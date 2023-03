Treten Sie ein in die Welt von Ferrari und erleben Sie den ultimativen Nervenkitzel mit Passione Ferrari – dem offiziellen Programm von Rennstrecken-Events für Ferrari-Besitzer und Sportwagen-Fans.

Erleben Sie mit uns ein Wochenende voller Begeisterung auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli. Auf dieser legendären Strecke wird die Magie von Ferrari lebendig, und wir freuen uns, Sie dabei zu haben.

Geben Sie sich der Leidenschaft und Finesse des Cavallino Rampante hin, während Sie an einer Reihe von Streckenveranstaltungen und Aktivitäten teilnehmen, die sorgfältig zusammengestellt wurden, um den Wünschen echter Ferrari-Enthusiasten gerecht zu werden. Tauchen Sie ein in den Geist der Marke, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke, und schließen Sie sich unserer Elite-Familie leidenschaftlicher Ferraristi an.

Unser Team aus engagierten Experten steht bereit, um sicherzustellen, dass jeder Moment Ihres Erlebnisses eindrücklich und unvergesslich wird.

Packen Sie Ihre Koffer, lassen Sie Ihre Motoren aufheulen, und erleben Sie mit uns ein unvergessliches Wochenende voller Luxus, Spannung und Leidenschaft.

Wir können es kaum erwarten, Sie bei Passione Ferrari zu sehen.