Sie ist gespickt mit technischen Aspekten, die den Charakter eines Piloten offenbaren.

Der Puls der Fans schnellt in die Höhe, wenn die Fahrzeuge an der Eau Rouge oder dem Radillon passieren, und die Nerven liegen blank, wenn ein Pilot mit Vollgas in diese gefürchtete Senke fährt (oder auch nicht). Natürlich setzen die Piloten ihre Bestzeiten nicht nur in der Eau Rouge und im Radillon. Auch der mittlere Teil von Spa ist mit seiner Abfolge von schnellen Kurven, die von kurzen Geraden durchsetzt sind, außerordentlich spannend.

Dieser zweite Abschnitt ist vielleicht der technisch anspruchsvollste, hier müssen Piloten eine ganz besondere Herangehensweise wählen, um nicht die Kontrolle zu verlieren. Nach diesem abwechslungsreichen Abschnitt gelangen die Piloten am Ausgang des tückischen Stavelot erneut auf Blanchimont. Der beeindruckenden Geraden im Ardennenwald, bevor sie schließlich nach der letzte Kurve, den Bus Stop, erreichen.

Der belgischen Rennstrecke eilt jedoch auch ein Ruf für ihre sehr wechselhaften Wetterbedingungen voraus, die oft für nasse und trockene Streckenabschnitte auf einer fast sieben Kilometer langen Strecke sorgen!