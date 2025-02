Die Strecke umfasst 16 Kurven, 6 Links- und 10 Rechtskurven: Der erste Abschnitt ist sehr markant, er ähnelt einer breiten Schikane und ist technisch sehr anspruchsvoll. Eine der langsamsten Kurven ist die Kurve Nummer vier, auch Rio-Kurve benannt, in der ein Überholvorgang möglich ist. Wenn man aus Kurve Nummer fünf herauskommt, muss man auf der rechten Seite der Strecke bleiben, um für den schnellen Richtungswechsel zur Einfahrt in die Nummer sechs bereit zu sein. Nach einer kurzen Geraden erreicht man La Quercia, die einen Überholpunkt für alle Klassen darstellt. Hier können verschiedene Linien gewählt werden: Sie können die Kurve eng anfahren und dann weiter verlassen oder eine etwas breitere Linie bei Kurvenbeginn beibehalten, der Linie folgen und dann den Vorteil nutzen, zur Tramontokurve hinaus zu beschleunigen.

Es handelt sich um einen einzigartigen Abschnitt, der sich für verschiedene Fahrtechniken eignet, jedoch ist es wichtig, so schnell wie möglich Gas zu geben, denn hier beginnt der schnellste Abschnitt: die „Curvone“. Unmittelbar danach geht es in einen aufeinander folgenden Abschnitt (12 und 13), der zu il Carro (14) führt. Hier besteht die Herausforderung darin, die richtige Balance zwischen Bremsen und Tempo zu finden, um eine gute Ausgangsgeschwindigkeit beizubehalten und die letzten beiden Kurven zu nehmen. Das Überholen an dieser Stelle ist extrem schwierig und gefährlich, denn wenn man eine Innenlinie wählt, kommt man auf der Geraden nicht schnell genug aus ihr heraus.