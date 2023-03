BEWEGLICHER SPOILER

Die Modifikationen an der Karosserie des Ferrari Roma Spider erforderten auch eine neue bewegliche Geometrie des Spoilers. Tatsächlich wurde dessen Design akribisch verfeinert, um das Karosseriestyling und die neue Dachlinie des Fahrzeugs widerzuspiegeln. Der Spoiler fährt in Abhängigkeit von der gefahrenen Geschwindigkeit und der auf die Karosserie einwirkenden Kräfte ein und aus. Dies führt zu drei Spoilerpositionen, die speziell für das Fahren mit geöffnetem Dach kalibriert sind: LD (Low Drag), MD (Medium Downforce) und HD (High Downforce). Als Ergebnis besitzt der Ferrari Roma Spider beim Handling und bei hohen Geschwindigkeiten einen mit dem Ferrari Roma vergleichbaren Abtrieb.

Bis zu einer Geschwindigkeit von 100 km/h geht der Spoiler in die Position mit geringem Luftwiderstand. Bei über 300 km/h geht der Spoiler in die MD-Position: weil unter diesen Bedingungen ein perfekt ausbalanciertes Fahrzeug gefragt ist. In Geschwindigkeitsbereichen, in denen Abtrieb eine entscheidende Rolle für die Leistung spielt, befindet sich der Spoiler in MD-Position – und ein Wechsel in die HD-Position hängt von der Längs- und Querbeschleunigung des Fahrzeugs ab. Der Schwellenwert ist variabel und an die Manettino-Position gekoppelt.

Im mittleren Abtriebsmodus (MD) steht das bewegliche Element in einem 150-Grad-Winkel zur Heckscheibe. In dieser Konfiguration kann es rund 30 Prozent des maximalen Abtriebs erzeugen. Ist höchste Handling- oder Bremsperformance gefragt, wechselt das bewegliche Element automatisch in die HD-Position und bildet einen 135-Grad-Winkel zur Heckscheibe. Auf diese Weise werden bei 250 km/h rund 95 Kilo Abtrieb erzeugt, während sich der Luftwiderstand lediglich um vier Prozent erhöht.