Wer sich in die Welt des sich aufbäumenden Pferdes begibt, weiß, dass er jeden Tag ein Erlebnis auf hohem Niveau erwarten darf, was durch die extreme Sorgfalt auch bei kleinsten Details sichergestellt wird. Das Ferrari-Genuine-Programm bietet daher eine riesige Auswahl an Zubehör- und Ausstattungsteilen an, die exklusiv entworfen und hergestellt wurden, um Ihren Ferrari einzigartig zu machen.