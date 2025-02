Wenn Sie eine Beschwerde haben, sollten Sie uns schreiben und wir werden uns bemühen, diese so schnell wie möglich zu lösen.

Beschwerden können an den Sitz der Ferrari Financial Services GmbH (Adresse siehe unten oder an Complaints-FFS@ferrari.com) gesendet werden.



Ferrari Financial Services GmbH

Wolfratshauser Str. 42

82049 Pullach im Isartal

Deutschland

Darüber hinaus ist die Einhaltung geltender Gesetze, Richtlinien, Vorgaben und Vorschriften für uns die Grundlage unserer Geschäftstätigkeit. Sind Ihnen konkrete Hinweise auf Compliance-Verstöße in Bezug auf die Ferrari Financial Services GmbH bekannt? Unser Ziel ist es, unser Unternehmen und unsere Mitarbeiter zu schützen. Wir geben Ihnen daher die Möglichkeit, uns dabei aktiv zu unterstützen. Wenn Sie möchten, können Sie uns Ihre Hinweise auch völlig anonym zukommen lassen. Eine entsprechende Website finden Sie im Bereich Compliance.