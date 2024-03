CORSO PILOTA RACE

Weitere Details

Für die Teilnahme am Corso Race ist es erforderlich, den Corso Evoluzione+ abgeschlossen zu haben. Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 10. Die Fahrer werden in Zweiergruppen aufgeteilt, die jeweils von einem qualifizierten Ausbilder mit besonderer Erfahrung im Rennfahren begleitet werden. Die Teilnehmer sollten das Sabelt-Rennset mitbringen, das sie beim vorherigen Kurs erhalten haben. Am Ende des Kurses wird ein Bell-Helm als Geschenk überreicht.

Für die Anmeldung zu den Corsi Pilota Ferrari und detaillierte Informationen wenden Sie sich an Ihren örtlichen Ferrari-Händler oder loggen Sie sich in Ihr Ferrari MyStore-Konto ein.