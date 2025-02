Garantieleistung

Das Programm „7- Year Standard Genuine Maintenance“ stellt sicher, dass Ihr Ferrari in den ersten sieben Jahren seiner Nutzung optimale Leistungen beibehält. Es umfasst planmäßigen Wartungen, Original-Ersatzteile und sorgfältige Kontrollen, die von im Ferrari Training Centre in Maranello ausgebildeten Technikern durchgeführt werden. Die Wartungshistorie wird nach jedem Eingriff in der Ferrari-Datenbank aktualisiert, und es besteht die Möglichkeit, eine gedruckte Kopie des digitalen Servicehefts zu erhalten. Der Service steht für die gesamte Ferrari-Baureihe zur Verfügung, sowohl für Neuwagen als auch für gebrauchte Ferraris, die bei einem offiziellen Händler gekauft wurden.

Dauer

Das Programm bietet zwei Wartungsoptionen für unterschiedliche Fahranforderungen: Alle 20.000 km oder einmal pro Jahr, ohne Kilometerbegrenzung. Diese Flexibilität ermöglicht es, den Service sowohl für gelegentliche Ferrari-Nutzer als auch für regelmäßige Fahrer anzupassen.

Voraussetzungen

Der Service ist in allen Märkten weltweit und bei allen Händlern des offiziellen Netzes verfügbar. Eine vollständige und aktuelle Wartungshistorie steigert das Prestige und den Wert des Fahrzeugs. Diese Bedingungen gelten möglicherweise nicht für Modelle in limitierter Auflage.