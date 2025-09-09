MOTOR Als Verbrenner besitzt der 849 Testarossa Spider die neueste Version des mehrfach preisgekrönten Twin-Turbo-V8 von Ferrari: Er leistet 611 kW (830 PS) – 50 PS mehr als der SF90 Spider – und besitzt eine spezifische Leistung von 208 PS/l. Diese Leistung wurde bei gleichbleibendem Hubraum, aber mit umfassend überarbeiteten Komponenten erzielt.

ELEKTROMOTOR UND HYBRIDSYSTEM Der 849 Testarossa Spider nutzt eine auf dem SF90 Spider basierende Plug-in-Hybridarchitektur, die den V8 mit drei Elektromotoren und einer Gesamtleistung von 163 kW (220 PS) kombiniert. Zwei davon befinden sich an der Vorderachse und bilden das RAC-e-System (Electronic Cornering Set-up Regulator), das den Allradantrieb und das Torque Vectoring aktiviert, um Traktion und Effizienz im Kurvenausgang zu maximieren. Der dritte Elektromotor, die MGU-K-Einheit (Motor Generator Unit, Kinetic), sitzt an der Hinterachse und profitiert direkt von den reichhaltigen Erfahrungen der Scuderia in der Formel 1.