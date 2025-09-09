Als Verbrenner besitzt der 849 Testarossa Spider die neueste Version des mehrfach preisgekrönten Twin-Turbo-V8 von Ferrari: Er leistet 611 kW (830 PS) – 50 PS mehr als der SF90 Spider – und besitzt eine spezifische Leistung von 208 PS/l. Diese Leistung wurde bei gleichbleibendem Hubraum, aber mit umfassend überarbeiteten Komponenten erzielt.
ELEKTROMOTOR UND HYBRIDSYSTEM
Der 849 Testarossa Spider nutzt eine auf dem SF90 Spider basierende Plug-in-Hybridarchitektur, die den V8 mit drei Elektromotoren und einer Gesamtleistung von 163 kW (220 PS) kombiniert. Zwei davon befinden sich an der Vorderachse und bilden das RAC-e-System (Electronic Cornering Set-up Regulator), das den Allradantrieb und das Torque Vectoring aktiviert, um Traktion und Effizienz im Kurvenausgang zu maximieren. Der dritte Elektromotor, die MGU-K-Einheit (Motor Generator Unit, Kinetic), sitzt an der Hinterachse und profitiert direkt von den reichhaltigen Erfahrungen der Scuderia in der Formel 1.
SOUND
Der Sound im Cockpit des neuen 849 Testarossa Spider ist kraftvoll und aufregend. Er führt zudem eine neue Klangdimension ein: Die auf dem SF90 XX Spider basierende Schaltstrategie wurde überarbeitet, um beim Hochschalten und bei zügiger Fahrt einen noch aufregenderen Sound zu erzeugen.
V8
MOTOR
<2.3 s
0-100 KM/H
208 PS/l
SPEZIFISCHE LEISTUNG
1050 PS
MAXIMALE LEISTUNG
ALLEGRENZENÜBERWINDEN
Der 849 Testarossa Spider wurde mit dem Ziel entwickelt, das enorme Leistungsvermögen des SF90 Spider nochmals zu verbessern – bei gleichbleibendem Fahrspaß.
DERKÜHNSTEFERRARIALLERZEITEN
Historische und moderne Lösungen aus dem Motorsport führten beim 849 Testarossa Spider zu einem deutlich optimierten thermischen Verhalten und einem erhöhten Abtrieb.
EINFINGERZEIGINDIEZUKUNFT
Einzigartige, zeitlose Linien – inspiriert von Sportprototypen der 1970er Jahre
VERSENKBARESHARDTOP
Das versenkbare Ferrari Hardtop ermöglicht dem Piloten, das Dach in nur 14 Sekunden zu öffnen und zu schließen – selbst während der Fahrt und mit bis zu 45 km/h.
TECHNISCHE DATEN
Der Ferrari 849 Testarossa Spider verfügt über das beste Leistungsgewicht, das jemals von einem Spider-Modell im Ferrari Portfolio erreicht wurde.