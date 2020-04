Dieses zweite Modell wurde für die Can-Am Challenge Cups Rennserie entwickelt (daher auch die Bezeichnung) und war eine stärkere Version des Vorgängers mit der 612 in der Modellbezeichnung, die sich auf die sechs Liter Hubraum und die 12 Zylinder bezog. Der Wagen wurde gerade noch rechtzeitig fertiggestellt, um am letzten Rennen der Saison, das in Las Vegas abgehalten wurde, teilzunehmen. Im Jahr 1969 startete der Wagen erneut, in Watkins Glen, wo sich Chris Amon hinter den erheblich Hubraum stärkeren Wagen aus den USA einen dritten Platz sicherte.