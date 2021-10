Der 400 Automatic i löste den 400 Automatic im November des Jahres 1979 ab. Das “i” in der Modellbezeichnung stand für “injection”, da dieser Wagen mit einem Einspritzsystem ausgestattet war, das die zwei Reihen an Weber-Drehstromvergasern ersetzte. Das verwendete Einspritzsystem war eine Bosch K-Jetronic und es wurde ein Verteiler am hinteren rechten Ende des Motors montiert; zudem kam eine elektronische Dinoplex-Zündanlage zum Einsatz, die das zuvor genutzte Doppelverteilerlayout ablöste.