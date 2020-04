Die verschiedenen Modelle in der P-Serie wurden im Laufe von vier Jahren, ab 1964, entwickelt. Die erste Entwicklung wurde 1965 mit dem 275 P2 vorgestellt, der sich neben dem sehr ähnlichen 330 P2 positionierte, von dem er sich lediglich durch seinen kleineren Hubraum unterschied. Dank Parkes und Guichet feierte der Wagen umgehend bei seinem Debüt in Monza einen Erfolg vor seinem leistungsstärkeren Bruder in den Händen von Surtees und Scarfiotti. Avantgarde-Modelle wurden auch stets von Ferraris offiziellen Teamfahrern genutzt, die sich harte Kämpfe mit ihren Konkurrenten lieferten.