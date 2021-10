Zwei Versionen wurden vom aus dem Motorsport stammenden 250 MM gebaut: eine Pininfarina Berlinetta, mit der eine vollkommen neue Designära eingeläutete wurde, und eine Barchetta von Vignale. Bedeutende Verbesserungen wurden beim Triebwerk und der Aufhängung (mit Houdaille-Stoßdämpfern) vorgenommen. Obwohl das Synchrongetriebe nur vier Gänge hatte, bot der Wagen ein sehr gutes Handling. Neben Siegen in Italien sicherte sich der 250 MM auch einige Erfolge mit Phil Hill am Steuer in den USA.