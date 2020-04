Der 166 S wurde zu Beginn des Jahres 1948 als Berlinetta und Spider präsentiert. Beide Versions wurden von Allemano gefertigt. Die Berlinetta-Version siegte bei der Mille Miglia, während der Spider den Giro di Sicilia gewann.

Ferrari schuf daraufhin einen Einzelstück-Prototypen für einen Serienwagen mit dem Namen 166 Sport. Der Name wurde jedoch schnell in 166 Inter geändert. Allemano, Touring, Bertone, Ghia, Vignale und Stabilimenti Farina schufen einige beachtenswerte Interpretationen – offen und geschlossen – dieses Wagens. Der 166 S wurde nach den Wünschen der Kunden gefertigt, wobei der am meisten geäußerte jener nach dem Dreifachvergaser war.